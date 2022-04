Luxemburg: 3000 Läuferinnen und Läufer starten beim Urban Trail

Der Startschuss des DKV-Urban Trails fällt am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 10.40 Uhr.

Die Teilnehmeranzahl sei im Vergleich zur vergangenen Ausgabe leicht zurückgegangen. Der Veranstalter erwartet am Wochenende dennoch mehr als 3000 Läuferinnen und Läufer. Der Samstag ist dem Nordic Walking gewidmet. Am Sonntag stehen den Teilnehmern Streckenlängen von 13 bis 34 Kilometern zur Auswahl.

Auch Profiläufer gehen an den Start

In diesem Jahr wagen sich auch weniger Teilnehmer an die längeren Strecken. «Wir haben in diesem Jahr die Anmeldungen spät veröffentlicht. Wir wollten sicher gehen, dass das Event auch stattfinden kann», sagt Veranstalter José Azevedo. «Wer sich vorgenommen hat, sich an die 34-Kilometerlangen Strecke zu wagen, hatte also weniger Zeit, sich darauf vorzubereiten», erklärt er.