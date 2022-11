Luxemburg : 31-Jähriger wird vermisst

Wo befindet sich Rui Miguel Pinto Da Silva Gonçalves? Der 31-jährige Mann hat seit Dienstagabend kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Zuletzt wurde er in seinem Haus in Echternach gesehen. Die Polizei hielt sein Verschwinden für besorgniserregend und startete am späten Mittwochnachmittag einen Zeugenaufruf.