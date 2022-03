Wohnungspreise : 313 000 Euro für die eigenen 70 Quadratmeter

LUXEMBURG – Wer heute eine Wohnung kauft, muss dafür neun Prozent mehr bezahlen als vor fünf Jahren. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet durchschnittlich 313 000 Euro.

Dass die Wohnungspreise in Luxemburg stetig steigen, ist kein Geheimnis. Am Donnerstag hat das Statistikamt Statec eine Langzeitstudie herausgebracht, die die Preisentwicklung zwischen 2007 und 2011 betrachtet. Das Ergebnis: In diesem Zeitraum sind die Preise für ein Appartement um 9,4 Prozent gestiegen. Im Durchschnitt kostet eine Wohnung zwischen 70 und 90 Quadratmetern heute 313 000 Euro (siehe Tabelle oben).