Gen-Unverträglichkeit : 32-Jährige reagiert auf ihr eigenes Baby allergisch

Juckende Quaddeln und eitrige Pusteln: Wegen eines Gens in der DNA ihres ungeborenes Sohnes griff das Immunsystem einer Britin ihre eigene Haut an.

In der 31. Schwangerschaftswoche bemerkte die Britin Fiona Hooker zum ersten Mal juckende rote Stellen auf ihrem Bauch: «Ich hatte ein paar winzige, wirklich juckende Flecken um meinen Bauchnabel herum, die sich anfühlten wie eine Nesselsucht», so die 32-Jährige. Nachdem der Ausschlag und das Jucken zunehmend schlimmer wurden, suchte die werdende Mutter einen Arzt auf.

Ausschlag «explodierte» nach Geburt

Ein Zustand, der in der 35. Woche für Hooker unerträglich wurde. «Ich bin in die Notaufnahme, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Dort bekam ich Kortison zum Einnehmen.» Und das half anfangs. Doch bereits zwei Tage vor der Geburt sollte sich die Situation wieder ändern: «Es wurde wieder unerträglich und 24 Stunden nach der Geburt explodierte der Ausschlag wieder und es bildeten sich erneut Blasen. Kratzen fühlte sich gut an, aber dadurch schabte ich mir die Haut ab. Also hatte ich am Ende wunde Haut und die Blasen kamen auch wieder zurück.»