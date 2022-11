Bluewater Lakes : 32-Kilogramm-Karpfen heißt «Karotte»

Einem britischen Angler hing eine Besonderheit am Haken. In Frankreich fischte er die schüchterne «Königin» des Teichs aus dem Wasser.

Als der 42-jährige Hobbyangler Andy Hackett nach Frankreich fuhr, um eine «Legende» der Bluewater Lakes in der Champagne zu finden, glaubte er eigentlich selbst nicht so recht daran. In den Teichen soll nämlich ein monströser Fisch sein Unwesen treiben, der aber zu schlau oder zu schüchtern ist, um geködert zu werden. Als er dann tatsächlich einen 32-Kilogramm schweren, quietschorangen Zierfisch an Land zog, konnte er sein Glück kaum fassen.