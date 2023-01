Pakistan : Mindestens 34 Tote bei Selbstmordanschlag auf Moschee und Polizeiposten

In der Stadt Peshawar ist es am Montag zu einer Explosion gekommen, die das Dach einer Moschee einstürzen ließ. Hinter dem Anschlag werden pakistanische Taliban vermutet.

Der Selbstmordattentäter hatte in einer Moschee eine Bombe detoniert.

Bei einem Anschlag in Pakistan sind mindestens 28 Personen getötet worden.

Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Moschee im Nordwesten von Pakistan sind laut Angaben der BBC mindestens 34 Menschen getötet worden. Bis zu 150 weitere seien am Montag in der Stadt Peshawar verletzt worden, viele von ihnen schwer. Einsatzkräfte bemühten sich um die Bergung Verschütteter. Viele der Opfer waren Polizisten, da die Moschee auf dem weitläufigen Gelände des Polizeihauptquartiers der Stadt liegt.

Der Selbstmordattentäter hatte seine Sprengstoffweste der Polizei zufolge gezündet, als Gläubige in dem Gotteshaus beteten. Das Dach der Moschee habe durch die Explosion nachgegeben, sagte der Polizeibeamte Zafar Khan. Zum Zeitpunkt des Anschlags waren nach Polizeiangaben 300 bis 350 Menschen in der Moschee. Nach Angaben des Gouverneurs der Provinz Khyber Pakhtunkhwa mit der Hauptstadt Peshawar, Ghulam Ali, könnte die Zahl der Opfer noch steigen.

Moschee war in Hochsicherheitszone

Das Polizeigelände mit der Moschee befindet sich in einer Hochsicherheitszone in Peshawar, ebenso wie mehrere Regierungsgebäude. Wie der Attentäter so weit auf das Gelände vordringen konnte, war zunächst nicht bekannt.