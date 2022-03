Deutschland : 33-Jähriger lässt eine Million Liter Gülle abfließen

Am frühen Dienstagmorgen hat ein 33-Jähriger zwei Luken einer Biogasanlage geöffnet und dadurch 1000 Kubikmeter Gülle in die Umwelt ablaufen lassen.

Große Teile der eine Million Liter Gülle flossen in einen Bach.

Die Feuerwehr musste in den frühen Morgenstunden Unmengen von ausgelaufener Gülle abpumpen.

In der Nacht auf Dienstag hat ein 33 Jahre alter Mann in Fuchsstadt in Unterfranken bei einer Biogasanlage rund Tausend Kubikmeter Gülle abgelassen. Der dringend Tatverdächtige habe laut der Polizei zwei Entnahmeluken der Anlage vorsätzlich geöffnet. Die Luken seien wohl für etwa zwei Stunden geöffnet gewesen. Das Auslaufen wurde der Polizei gegen vier Uhr morgens gemeldet.