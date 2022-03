Holzverbrennung : 33 Millionen Euro für grünen Strom

SANEM - Kronospan setzt auf erneuerbare Energien. Das Unternehmen aus Sanem will mit dem Projekt Ecogen 7 500 Haushalte mit grünem Strom versorgen.

An diesem Montag stellten Gilles Breuer von Kronospan, Wirtschaftsminister Jeannot Krecké und der Sanemer Bürgermeister Georges Engel (von links) das Projekt Ecogen vor.

Bis 2020 sollen in Luxemburg elf Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Um dies zu erreichen, setzen die Regierung und vor allem das Wirtschaftsministerium auf große Projekte. Eins davon könnte Ecogen sein: So heißt ein Dampfkessel, der mit naturbelassenem Holz aus Luxemburger Wäldern beheizt wird und somit grüne Energie produziert. An diesem Montag wurde das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt.