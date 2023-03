Liverpool: 34-Jähriger wird nach tödlichen Schüssen auf Neunjährige verurteilt

Am 25. August hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann festgenommen.

Die Tat sorgt in Großbritannien für großes Entsetzen.

Die neunjährige Olivia wurde am 22. August in ihrem Elternhaus erschossen.

Bei der Verfolgung eines Rivalen im Drogenmilieu feuerte er Schüsse in die offene Tür eines Wohnhauses und tötete ein neunjähriges Mädchen. Nun wurde ein 34-Jähriger in Manchester wegen Mordes verurteilt. Der Vorfall in Liverpool im August 2022 hatte landesweit für Entsetzen gesorgt. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden.