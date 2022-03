Corona in Großbritannien : 34 Menschen ließen sich mit Absicht infizieren

Im Namen der Wissenschaft ließen sich mehrere Freiwillige mit dem Coronavirus anstecken. 53 Prozent von ihnen infizierten sich tatsächlich mit dem Virus.

Von 36 Probanden ließen sich am Ende 34 Personen auf den Selbstversuch ein. Positiv auf das Virus getestet wurden danach 18 Personen. Die Erkenntnis, dass nicht jede Person gleich auf das Virus reagiert, ist nicht neu. Auch warum Menschen stärker oder schwächer bis gar nicht auf das Virus reagieren, ist nach wie vor nicht geklärt. Natürlich könne das Immunsystem eine wichtige Rolle spielen, meint auch Virologe Lawrence Young. Da allen Freiwilligen eine identische Menge an Viren verabreicht wurde, konnte diese Variable außen vor gelassen werden.

Erst im Rachen, dann in der Nase

Die Mitwirkenden konnten jedoch beobachten und nachverfolgen, wie sich das Virus im Körper verhält, berichtet der «Tages-Anzeiger». Zum Beispiel vermehrt sich das Virus anfangs im Rachen. Später ist die Viruslast in der Nase am höchsten. Getestet wurde zweimal wöchentlich und nach vier Tagen konnte im Durchschnitt eine tatsächliche Infektion nachgewiesen werden. Die Viruslast sei am fünften Tag am höchsten gewesen. Doug Brown von der Britischen Gesellschaft für Immunologie lobt die Studie und meint: «Wir erhalten faszinierende Einblicke, wie sich das Virus im Körper ausbreitet und die Infektion fortschreitet.»

Ethisch problematisch

Diese Versuche am Menschen sehen nicht alle Menschen der Wissenschaft als unproblematisch an. Georg Marckmann, Medizinethiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München stufte sie gar als «ethisch sehr problematisch» ein. Grund dafür ist, dass man nicht wissen konnte, ob es für die Teilnehmenden nicht auch zu einem schweren Verlauf hätte kommen können. Er kritisiert auch, dass es nicht um die Entwicklung eines Impfstoffes gehe, sondern lediglich um die Beobachtung, wie sich das Virus verhält. «Was also ist der wissenschaftliche Mehrwert durch diese Erkenntnisse?», fragt Marckmann. Immerhin kostete diese Studie 35 Millionen Euro.