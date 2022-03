Grand Est : 35-jährige Mutter soll ihre Kinder getötet haben

NANCY - Eine Mutter soll ihre beiden kleinen Kinder im Alter von neun Monaten und zweieinhalb Jahren getötet haben. Sie wurde am Dienstagabend in Drouville festgenommen.

Eine 35-jährige Frau ist am Dienstagabend in Drouville in der Nähe von Nancy verhaftet worden. Sie soll ihre beiden neun Monate und zweieinhalb Jahre alten Kinder getötet haben, wie Staatsanwalt François Pérain mitteilte. Die Frau habe demnach zunächst ihren Ehemann angegriffen. Später soll sie dann ihre beiden Kinder getötet haben. Anschließend wollte sie sich offenbar selbst töten.