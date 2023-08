Deutschland: 35-Jähriger stirbt nach Blitzeinschlag im Biergarten

Während eines Gewitters suchten etwa 15 Personen Schutz in einer Scheune, jedoch saßen sechs Personen unter einem Baum an einer Biertischgarnitur, als der Blitz einschlug. (Symbolbild)

Durch einen Blitzeinschlag in einen Baum sind im deutschen Bundesland Baden-Württemberg am Samstag sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei Reutlingen mitteilte, erlitten drei von ihnen lebensgefährliche Verletzungen. Ein 35-jähriger Mann erlag am Sonntagabend seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie der «Focus» berichtet.

Gegenüber der «Bild» erzählt ein Biergarten-Mitarbeiter, wie er den Blitzeinschlag beobachtete: «Ich sah, wie der Blitz in die Brust der Frau einschlug und an ihren Füßen wieder rauskam. Der Junge stand bei ihr, der Mann saß daneben. Alle drei fielen um wie Kegel.»

Das Unglück ereignete sich im Bereich eines Ausflugslokals in der Gemeinde Unterensingen südöstlich von Stuttgart. Laut Polizei hatten wegen des Gewitters rund 15 Menschen Schutz in einer Scheune gesucht. Sechs Menschen saßen jedoch noch an einer Biertischgarnitur unter einem Baum, als in diesen ein Blitz einschlug.