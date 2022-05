Saarland : 36-Jähriger schießt auf Tür und verletzt tags darauf drei Polizisten

DILLINGEN – Ein Mann hat Ermittlungen zufolge im saarländischen Dillingen auf eine Haustür geschossen und einen Tag später mehrere Polizisten verletzt.

Der 36-jährige griff am Dienstag Beamte an, die ihn zu Hause aufsuchten, wie die Polizei mitteilte. Zwei Polizisten mussten im Krankenhaus behandelt werden, ein dritter Beamter wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Der Angreifer wurde zur Polizeiinspektion in Saarlouis gebracht. «Dort kollabierte er und musste reanimiert werden», teilte die Polizei weiter mit. Anschließend kam der 36-Jährige mit einem Rettungswagen in eine nahe Klinik. Warum er auf die Eingangstür eines Mehrparteienhauses geschossen hatte, war vorerst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.