Änderungen sind fix : 36 Teams in einer Gruppe – so sieht die Champions League künftig aus

Die Uefa hat die Reform der Champions League nun definitiv bestätigt. Aber in der Saison 2024/2025 ist fast alles anders. Die wichtigsten Änderungen in der Übersicht.

Nun scheint also Klarheit zu herrschen. Wie die Uefa am Dienstag mitteilt, steht das neue Champions-League-Format, das ab der Saison 2024/2025 kommen soll. Die wichtigsten Änderungen in der Übersicht:

Mehr Teilnehmer

Bereits vor der letzten Entscheidung des Exekutivkomitees war beschlossen worden, dass die Königsklasse ab 2024 von 32 auf 36 Teams aufgestockt wird. Nun ist aber auch klar, wer die vier zusätzlichen Startplätze erhalten soll. Zwei Plätze gehen an die Verbände, deren Vereine in der vergangenen Saison im Schnitt europäisch am besten abgeschnitten haben. Die anderen beiden Plätze gehen an die fünftbeste Nation im Uefa-Ranking (aktuell Frankreich) sowie einen weiteren nationalen Meister, der bislang nicht automatisch qualifiziert war.