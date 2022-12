Von Arizona nach Hawaii : 36 Verletzte bei Turbulenzen während US-Flug

Bei schweren Turbulenzen sind fast ein Dutzend Menschen an Bord eines Flugzeugs in den USA schwer verletzt worden. Die Maschine der Fluggesellschaft Hawaiian Airlines war von Phoenix im US-Staat Arizona unterwegs nach Hawaii gewesen. Zu dem Zwischenfall kam es nach Angaben der Notfalldienste etwa 30 Minuten vor der Landung in der hawaiianischen Hauptstadt Honolulu.

Die Rettungsdienste in Honolulu teilten mit, sie seien am Sonntagvormittag kontaktiert worden. 36 Patienten seien behandelt worden. Von ihnen seien 20 zur weiteren Behandlung abtransportiert worden. Elf davon hätten sich in einem ernsten Zustand befunden, neun seien in stabilem Zustand gewesen.