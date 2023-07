Großbritannien: 37 Angriffe die Woche – hier fürchten Postboten die Hunde

In Großbritannien steigen die Hundeangriffe auf Postboten stetig an. (Symbolbild)

Hunde haben in Grossbritannien deutlich mehr Postbotinnen und Postboten angegriffen als noch vor einem Jahr. Die Royal Mail registrierte 1916 Attacken zwischen 1. April 2022 und 31. März 2023, wie der Dienstleister am Montag mitteilte.

Frau musste nach Angriff operiert werden

Fast die Hälfte der gemeldeten Vorfälle passierte an der Vordertür und gut ein Viertel im Garten oder in der Einfahrt. In rund einem Fünftel wurden Postboten durch den Briefkasten angegriffen. Insgesamt fielen «Posties» an 3014 Tagen wegen Hundeangriffen aus.