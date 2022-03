Bauarbeiten : 37 Millionen Euro für die Knuedler-Garage

LUXEMBURG – Der Gemeinderat der Hauptstadt will am Montag über die Kosten für den Bau der Parkgarage auf der Place Guillaume II entscheiden.

Die archäologischen Ausgrabungen auf dem Knuedler sind fast abgeschlossen. Die Forschungsarbeiten waren erfolgreich – aber jetzt ist es an der Zeit, für den eigentlichen Grund der Baustelle auf der Place Guillaume II: die Erweiterung der Parkplätze unter dem Platz. Die Abstellgelegenheiten sind dringend nötig, um diejenigen zu kompensieren, die durch die Arbeiten am Hamilius verloren gehen. Der Gemeinderat muss am nächsten Montag über die Kosten für das Projekt entscheiden. Die sind nicht klein: 37,3 Millionen Euro soll die Garage kosten.