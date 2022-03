Neuer Uni-Campus : 37 Millionen für technische Fakultät in Belval

LUXEMBURG - Die Uni nimmt in Belval konkrete Formen an, zumindest wenn es ums Geld geht. Nach den 60 Millionen Euro für die Uni-Bibliothek ist nun auch der Weg für die technischen und naturwissenschaftlichen Fächer frei.

Die Unibibliothek in Belval soll fast 60 Millionen Euro kosten.

36,7 Millionen Euro darf das «Haus der Innovationen» (Maison de l‘innovation) kosten. Das Gebäude wird vom Fonds de Belval finanziert. Der Staat ist Garant für den Millionenbetrag. Dafür machte die Regierung am Mittwoch den Weg frei.

Unterkommen werden in dem neuen Gebäude die technische, naturwissenschaftliche und Ingenieursfakultät der Uni, die medizintechnische Forschungseinrichtung «Luxembourg Center for Systems Biology» sowie Teile des Forschungszentrums CRP Henri Tudor. 300 Wissenschaftler, die computergestützt arbeiten, finden in dem neuen Gebäude Platz. 100 weitere Plätze stehen für Unipersonal zur Verfügung.