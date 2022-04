Luxemburg : 38-Jähriger wird in Düdelingen tödlich verletzt

DÜDELINGEN – Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, ist am Samstagmorgen ein Mann bei einer Auseinandersetzung tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 32-jähriger Mann, wurde festgenommen.

In Düdelingen ist ein 38 Jahre alter Mann am Samstagmorgen gegen 6 Uhr tödlich verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, war es zuvor in einer Wohnung zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem 32-Jährigen gekommen.