Rheinland-Pfalz : 38 Kinder in Ferienzeltlager erkrankt

BITBURG / PRÜM - Magen-Darm-Virus im Zeltlager: 32 Kinder und sechs Betreuer eines Jugendcamps in Prüm-Dausfeld sind in der Nacht zu Montag mit Durchfall und Erbrechen in Krankenhäuser gekommen.

Es gehe ihnen aber bereits wieder besser, sagte die Sprecherin des Eifelkreises Bitburg-Prüm in Bitburg. Nach derzeitigem Stand könnten die Patienten spätestens am Dienstag wieder nach Hause.

Das Krankheitsbild deute «auf einen eingeschleppten Virus» hin, sagte die Sprecherin. Es gebe keine Hinweise auf eine Lebensmittelvergiftung. Die Auswertung der Stuhl- und Blutproben werde noch einige Tage dauern. Das Zeltlager wurde abgebrochen.

L'essentiel Online /