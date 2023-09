4,5 Prozent: Europäische Zentralbank hebt Leitzins zum zehnten Mal in Folge

Im Juli schloss die Chefin der EZB Christine Lagarde eine weitere Zinserhöhung ausdrücklich nicht aus und nun ist es so weit: die zehnte Erhöhung in Folge kommt.

Die Serie von Zinserhöhungen im Euroraum geht vorerst weiter und die schwächelnde Konjunktur ist daran nicht unbeteiligt. Nach der letzten Erhöhung im Juli hebt die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent an, nach einem Beschluss am Donnerstag in Frankfurt. Es handelt sich dabei um die zehnte Zinserhöhung in Folge seit Juli 2022.