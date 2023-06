Frankreich: 40.000 Polizisten sollen Ausschreitungen ein Ende machen

Mit dem Einsatz von Zehntausenden zusätzlichen Polizisten will die französische Regierung die Krawalle nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle in den Griff bekommen. Innenminister Gerald Darmanin sagte nach einer Krisensitzung in Paris am Donnerstag, die Zahl der Polizeikräfte werde mehr als vervierfacht – von 9000 auf 40.000 Beamte. Die Staatsanwaltschaft eröffnete derweil gegen den Beamten, der am Dienstag im Pariser Vorort Nanterre den tödlichen Schuss auf den 17-jährigen Fahrer eines Autos abgegeben haben soll, ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags.