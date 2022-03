Luxemburg : 40.000 Preise fließen in die Berechnung des Index

LUXEMBURG – Die Indexierung der Gehälter basiert auf jeder Menge Daten, die regelmäßig aktualisiert werden.

Am heutigen Mittwochmorgen wird eine weitere Analyse des Statec erwartet, die nach L'essentiel-Informationen die nächste Indextranche offiziell festlegen wird. Die Löhne und Renten für April dürften also um 2,5 Prozent steigen. Für die Berechnung der Indextranchen wertet das statistische Amt Statec «rund 40.000 Produktpreise aus, die in 250 Rubriken eingeteilt sind», erklärt Jérôme Hury, Leiter der Abteilung Sozialstatistik.