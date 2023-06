Luxemburg: 40 Jahre Landwirtschaftsmesse – Branche hat zu kämpfen

Wie wirkt sich der Klimawandel und der damit verbundenen Wetterumschwung auf Ihre Arbeit aus?

In den vergangenen Jahren haben uns Extremwetter und Dürre zunehmend zu schaffen gemacht. Das Saatgut fängt zu früh an zu reifen. Vor allem Getreidesorten wie Weizen haben während dieser Zeit gelitten. In niederschlagsarmen Regionen hingegen wächst beispielsweise Mais nicht richtig. Die Felder sind teilweise ausgetrocknet und wachsen nicht mehr nach. Es besteht die Gefahr, dass die Wintervorräte zum Füttern der Tiere vorzeitig aufgebraucht werden.