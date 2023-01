Schottland: Lotto-Gewinner verprasst 40 Millionen Euro in 8 Jahren

PA Images via Getty Images

Auf einen Schlag 161 Millionen Pfund (183 Mio. Euro) reicher. So erging es dem Schotten Colin Weir und seiner Frau. 2011 gewann das Paar bei den Euromillions. Doch nur acht Jahre nach dem Gewinn verstarb Weir 2019. Wie der «Independent» schreibt, haute das Paar nach dem Gewinn so richtig auf den Putz. Dokumente belegen, dass die beiden innerhalb von acht Jahren 45 Millionen Euro ausgaben. Im Schnitt verbrauchten sie etwa 113.000 Euro pro Woche.

Für rund 3,8 Millionen Euro kauften sie sich ein Anwesen in Schottland. Nach nur rund zehn Minuten Besichtigung kaufte das Paar die Villa, samt Einrichtung und Ausstattung. Danach renovierten sie das Haus noch für mehrere Zehntausend Euro. Nach der Scheidung zog Colin Weir in ein Haus am Meer. Kostenpunkt: rund 1,25 Millionen Euro.