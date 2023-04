Verdi: 40 Prozent der Beschäftigten bei Ikea Saarlouis gehen in Warnstreik

Fahnen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Rund 40 Prozent der Beschäftigten bei Ikea Saarlouis gehen in Warnstreik.

An einem Warnstreik beim Möbelhaus Ikea in Saarlouis haben sich am Donnerstag nach Gewerkschaftangaben bislang rund 40 Prozent der Beschäftigten beteiligt. «Die komplette interne Warenversorgung ist unterbrochen, weil 90 Prozent der Beschäftigten der Logistik mitmachen», sagte der Sekretär der Gewerkschaft Verdi, Thomas Müssig. «Wir sind sehr zufrieden mit der Beteiligung.» Die Kunden zeigten Verständnis für den Warnstreik, sagte er.