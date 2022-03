Wohnen in Luxemburg – 40 Prozent der Immobilienkäufe entfallen auf Mietobjekte

Der Immobilienmarkt hat sich nach der Krise erholt. «Zwar war das Verkaufsvolumen im zweiten Quartal 2020 aufgrund des Confinements um 25 Prozent gesunken, aber kurz danach gab es einen Aufholeffekt. 2021 erreichte das Transaktionsniveau wieder das Niveau von 2019», berichtet André Bauler, Vorsitzender des Finanzausschusses, nach einer Präsentation des Forschungsinstituts Liser am Montag vor den Mitgliedern des Finanz- und des Wohnungsausschusses.

40 Prozent dieser Transaktionen entfallen auf Mietinvestitionen, die entweder von Eigentümern auf der Suche nach einer Kapitalanlage oder von privaten Unternehmen stammen. «Das ist nicht unbedingt schlecht, denn sie ermöglichen es Menschen, sich eine Wohnung zu leisten. Gerade an Mietwohnungen mangelt es uns», so André Bauler. Die Höhe der Mieten folgt übrigens nicht demselben Trend wie die Verkaufspreise. Zwischen 2010 und 2021 stiegen die Mieten für Wohnungen um 3,8 Prozent pro Jahr und für Häuser um 3,2 Prozent pro Jahr. Bei Verkaufspreisen lag das Wachstum bei 6,8 Prozent. Innerhalb von elf Jahren haben sich die Kaufpreise also mehr als verdoppelt (+116 Prozent).