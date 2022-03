Interview : 4000 Beschwerden gegen die Umgehungsstraße

SASSENHEIM - Georges Engel (LSAP) ist nicht nur Parlamentsabgeordneter - seit 2006 ist er auch Bürgermeister von Sassenheim, der sechstgrößten Gemeinde Luxemburgs.

L'essentiel : Was gibt es neues in Sassenheim? Georges Engel (Abgeordneter und Bürgermeister von Sassenheim): Wir haben gerade eine neue Veranstaltungshalle eröffnet - das Artikuss mit 800 Sitzen. Es ist ein Saal für lokale Shows von Blasmusik bis A-Capella-Künstlern.

Was haben sie sonst vor?

Unser Hauptprojekt ist derzeit der Bau einer Schule in Belval-Süd. Sie soll am Ende 650 Kinder aufnehmen, aber wir bauen in mehreren Abschnitten. Zuerst planen wir ein Gebäude für die eigentliche Schule und eine Betreuungseinrichtung, später sollen dann eine Sonderschule und vier weitere öffentliche Gebäude hinzukommen.