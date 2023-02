Kulinarischer Luxus: 4000 Dollar pro Kilo – darum ist weißer Trüffel so teuer

In der Küche gilt der Trüffel als ein kulinarischer Luxus.

Ihren Geruch nimmt man schon von weitem wahr – Trüffel duften intensiv und schmecken genauso. Die luxuriösen Pilze werden auf der ganzen Welt als Genussmittel konsumiert. 2014 wurde der größte weiße Trüffel der Welt für über 55.000 Euro versteigert. Der gigantische Pilz wurde in Italien entdeckt und wog fast zwei Kilo.



Trüffel werden hauptsächlich in Italien in der Region um Umbrien gefunden. Während sowohl schwarze als auch weiße Trüffel beliebt sind, sind weiße Trüffel auf Teile Italiens und Kroatiens beschränkt, wo sie nur unter Kiefern wachsen. Da weiße Trüffel viel schwieriger zu finden sind als schwarze, sind sie auch viel teurer.



Der Preis für schwarze Trüffel liegt im Sommer bei rund 187 Euro pro Kilogramm, während der Kilopreis im Winter bis zu zehn Mal mehr kosten kann. Für die wertvolleren weißen Trüffel werden im Winter oft gar Preise von rund 4000 Dollar (knapp 3700 Euro) pro Kilogramm erzielt.