Ausgestorbene Pferdeart – 42.000 Jahre altes Fohlen soll wieder auferstehen

Der sogenannte «Batagaika Megaslump» ist eine Thermokarst-Vertiefung von einem Kilometer Länge und etwa 100 Metern Tiefe in der nordostsibirischen Taiga. Es gibt zwei Entstehungsgeschichten zu der oft als «Tor zur Unterwelt» bezeichneten Vertiefung. Einmal soll sie in den 1960er-Jahren langsam nach Rodungen für Straßenbauarbeiten, oder aber in den 1990er-Jahren «ohne jegliche Vorwarnung» entstanden sein. Zahlreiche Funde in dem Krater gewähren Einblicke bis zu 200.000 Jahre in die Vergangenheit während der letzten Eiszeit.