Aus der Großregion : 42.100 Rheinland-Pfälzer pendeln ins Ausland

Die Statistikbehörde Eurostat hat Zahlen erhoben zu deutschen Arbeitnehmern, die für die Arbeit ins benachbarte Ausland pendeln. Darunter auch zu Rheinland-Pfälzern.

In absoluten Zahlen gab es mit 78.300 Pendlern in Baden-Württemberg den größten Pendlerstrom über die Grenze, wobei die Schweiz hier die wichtigste Rolle spielen dürfte. In Nordrhein-Westfalen waren es 44.000 Auslandspendler, in Bayern 38.200. Nach Angaben von Eurostat ziehen Regionen mit höheren Löhnen und mehr freien Stellen Grenzgänger an.