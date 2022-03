Havarie : 42 Flüchtlinge ertrinken vor Ägyptens Küste

Vor Ägypten ging ein Flüchtlingsboot unter. Dutzende Menschen starben, 150 konnten gerettet werden.

Über 150 Menschen seien bislang gerettet worden, doch würden weitere Leichen aus dem Wasser geborgen. Nach einem Bericht der amtlichen ägyptischen Nachrichtenagentur Mena waren etwa 600 Menschen an Bord des Boots, als es am Mittwoch nahe der Küstenstadt Alexandria kenterte.

Lebensgefährliche Überfahrt

Tausende Flüchtlinge und Migranten haben in den vergangenen Jahren versucht, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen und so Kriegen und Armut zu entfliehen. Die meist in Libyen startende Überfahrt ist lebensgefährlich. Tausende Menschen sind dabei ertrunken.

Seit vergangenem Jahr versuchen nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex immer mehr Flüchtlinge, das Mittelmeer von Ägypten aus zu überqueren. Zwischen Januar und September 2016 kamen in Italien mehr als 12.000 in Ägypten in See gestochene Migranten an. Im selben Zeitraum 2015 waren es 7000 gewesen. Meistens werden sie Experten zufolge von Schleppern in alten und überfüllten Fischerbooten auf ihre Reise geschickt.