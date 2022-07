Luxemburg : 42-jähriger Arbeiter stirbt auf einer Baustelle

GREVENMACHER - Ein 42-jähriger Arbeiter aus Frankreich ist am Montagmorgen an seiner Arbeitsstelle in Roodt-Syr, im Kanton Grevenmacher, ums Leben gekommen.

AFP

Am Montagmorgen hat sich in Rood-Syr, im Kanton Grevemacher, ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ein 42-jähriger Mann starb auf einer Baustelle an der Route de Luxembourg, auf den Eisenbahngleisen in der Nähe des Bahnübergangs. Der französische Grenzgänger wurde von der Schaufel eines manövrierenden Baggers erfasst, als er das Fahrzeug überprüfte, wie die Polizei mitteilte. Er wurde schwer verletzt, die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun. Er verstarb noch am Unfallort.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen beauftragt und eine Autopsie beantragt. Die Gewerbeaufsicht (ITM) wurde benachrichtigt.