Ausfahrt Mertert : 44-Jähriger stirbt durch Unfall auf der A1 – Autobahn gesperrt

LUXEMBURG – Auf der Autobahn Richtung Trier hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 44-jähriger Mann hat dabei sein Leben verloren, sein Beifahrer schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 14.30 ist am heutigen Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A1 Richtung Deutschland ein Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Abend mitteilt, habe der 44-Jährige in Höhe der Ausfahrt Mertert die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug sei gegen die Leitplanken geprallt und habe sich überschlagen.