Virtuelle Schlacht : 460 Spieler gehen in Luxemburg auf Mission

LUXEMBURG – Erstmals fand am Samstag in Luxemburg ein «Ingress Mission Day» statt, bei dem 460 Online-Spieler durch die Stadt zogen und um Portale kämpften.

Dies war am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr auch in Luxemburg der Fall, als 460 Spieler aus aller Welt – darunter auch Gamer von den Philippinen und den USA – zum «Mission Day Luxembourg» durch die Straßen der Hauptstadt zogen. Im Spiel gibt es zwei Fraktionen: die Erleuchteten und der Widerstand. Sie kämpften in Luxemburg in einer freundschaftlichen Atmosphäre um virtuelle Portale, um anschließend eine besondere Trophäe freizuschalten, die nur Spieler erhielten, die auch tätsächlich zu dieser Zeit das Spiel in Luxemburg spielten.