Entlassungen im Finanz-Sektor : 47 Beschäftigte werden bei einem luxemburgischen Unternehmen entlassen

LUXEMBURG – Dutzende Arbeitnehmer werden im September 2023 ihren Arbeitsplatz verlieren, nachdem MFEX Luxemburg von Euroclear übernommen wurde.

Bei MFEX Luxembourg, einem auf Investmentfonds spezialisierten Unternehmen, wurde ein Sozialplan unterzeichnet. Dieser Sozialplan wird im September 2023 zur Entlassung von 47 Arbeitnehmern führen, wie Aleba (Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et Assurance) in einer Erklärung am Donnerstag mitteilte. Der Grund für diese Umstrukturierung ist die Übernahme des Unternehmens durch die Euroclear-Gruppe im September letzten Jahres.