Arbeitsunfall : 47-Jähriger Luxemburger stirbt bei Forstarbeiten

TANDEL – Bei Waldarbeiten ist am Dienstagnachmittag ein 47-jähriger Mann aus Heinerscheid tödlich verunglückt.

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr bei Forstarbeiten in der Nähe von Brandenburg (Tandel) tödlich verunglückt. Er sei nach ersten Erkenntnissen von einem herabstürzenden Ast getroffen und schwer verletzt worden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt. Der 47-jährige Mann aus Heinerscheid verstarb demnach noch am Unfallort.