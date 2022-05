34 Jahre lang : 47 Patientinnen sexuell missbraucht: Haft für Arzt in Glasgow

Weil er über mehrere Jahrzehnte fast 50 Patientinnen sexuell missbraucht hat, muss ein pensionierter Hausarzt in Großbritannien für zwölf Jahre in Haft.

Ein Gericht in Glasgow verurteilte den 72-Jährigen am Mittwoch in insgesamt 54 Fällen. «Sie haben diese Verbrechen gegen Ihre Patientinnen hartnäckig über 34 Jahre verübt», sagte Richter Iain Armstrong. «Sie haben das Vertrauen in die Medizin untergraben, in dem Sie das Vertrauen zerstörten, das diese Frauen hatten.»