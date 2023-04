Französischer Energiekonzern: 470 Luxemburger TotalEnergies-Angestellte erhalten einjährige Schonfrist – und dann?

Mitte März schlug die Nachricht wie eine Bombe ein: TotalEnergies hat angekündigt, sich mit dem kanadischen Einzelhandelskonzern Couche-Tard zusammenzuschließen, um die 619 Stationen seines belgischen und luxemburgischen Tankstellennetzes zu verwalten. Die Transaktion (TotalEnergies 40 Prozent und Couche-Tard 60 Prozent) soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden. Die noch schwammige Vereinbarung, die darauf abzielt, «den Absatz außerhalb von Erdölkraftstoffen zu maximieren», hat die Gewerkschaften in Belgien schnell in Alarmbereitschaft versetzt. Und wie sieht es in Luxemburg aus? Wie wird sich der Zusammenschluss auf die 470 Beschäftigten an den 45 Stationen und die 65 Beschäftigten am Unternehmenssitz auswirken? Wie auch in Belgien laufen die Garantien Ende 2024 aus.