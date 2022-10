New York : 48-Jähriger wird wegen eines Telefons auf die Gleise geschoben und stirbt

Mitten in der Hauptverkehrszeit ereignete sich am Montag in einer U-Bahn-Station in Queens, New York, ein Drama. Es war gegen 16.45 Uhr, als ein 48-jähriger Mann auf dem überfüllten Bahnsteig versehentlich mit einem anderen Fahrgast zusammenstieß. Ein 50-Jähriger wurde angerempelt und ließ sein Handy fallen, das auf den Gleisen landete, wie die New York Post berichtet. Mehreren Augenzeugen zufolge schrie der 50-Jährige die Person, die in ihn hineingelaufen war, an und forderte sie auf, auf die Gleise zu gehen, um das Gerät zu holen. Diese weigerte sich und die beiden Männer gerieten aneinander.