Luxemburg: 4800 Quadratmeter mehr Raum für die Kinder vom Kirchberg

Es hat nicht weniger als neun Jahre gedauert, bis das Projekt in die Tat umgesetzt worden ist: Doch am Mittwochmorgen hat die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer (DP) den Grundstein für die Erweiterung des Schulgebäudes in der Rue Anne Beffort im Stadtteil Kiem gelegt.