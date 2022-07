Luxemburg : 485 Fahrer mit Handy am Steuer erwischt

LUXEMBURG – Bei der Kampagne «Ablenkung am Steuer», die im Juni von der Polizei durchgeführt wurde, sind zahlreiche Verkehrssünder überführt worden. Die Bilanz wurde am Dienstag bekannt gegeben.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne «Ablenkung am Steuer» hat die Police Grand-Ducale im gesamten Monat Juni 2600 Kontrollen auf allen Straßen des Landes durchgeführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden 485 Autofahrer wegen der Nutzung von Smartphones oder anderen Geräten am Steuer zur Kasse gebeten. Sie mussten 145 Euro zahlen und bekamen zwei Punkte vom Führerschein abgezogen.