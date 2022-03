Start am Freitag - 5 Fakten, die man über die neue Staffel «Bridgerton» wissen muss

Das Historiendrama startet am 25. März in die zweite Runde. Das müsst ihr zum Staffelstart der Hit-Serie unbedingt noch wissen.

1 / 6 Am 25. März startet die zweite Staffel der Erfolgsserie «Bridgerton». Instagram/bridgertonnetflix In den neuen Folgen sollen Anthony Bridgerton und Kate Sharma das neue Haupt-Liebespaar sein. Instagram/bridgertonnetflix Die beiden ersetzen das heißgeliebte Paar der ersten Staffel: Daphne und Simon. Instagram/bridgertonnetflix

Parallelen zu den Romanen

Wie auch schon die erste Staffel beruht die neue «Bridgerton»-Season auf den Romanen von Julia Quinn (52). Die Geschichten der Autorin folgen in jedem Buch einem anderen Charakter der Bridgerton-Geschwister. Das bedeutet aber, dass sich die Geschichte von Daphne und Simon in den ersten acht Folgen schon auserzählt hat. Im Rampenlicht der neuen Staffel steht nämlich nun der älteste Bridgerton-Bruder Anthony. Diese Dynamik ist auch genau der Grund, wieso die zweite Staffel für neue, wie auch für alte Zuschauerinnen und Zuschauer so interessant sein könnte.

Bekannte Neuzugänge

Seit April ist bekannt, dass Simon-Darsteller Regé-Jean Page (34) nicht in der zweiten Staffel von «Bridgerton» dabei sein wird. Auf den Herzog von Hastings folgen allerdings würdige Nachfolgerinnen und Nachfolger. Das bekannteste unter den neuen Gesichtern dürfte die Schauspielerin Simone Ashley sein. Die 25-Jährige übernimmt den Part der Kate Sharma, die zusammen mit Anthony Bridgerton das neue Haupt-Liebespaar der kommenden Staffel wird. Bekannt ist die Britin aus der Hit-Serie «Sex Education», die ebenfalls auf Netflix verfügbar ist. Ihre kleine Schwester Edwina wird von der «Pillowtalk»- Schauspielerin Charithra Chandran (25) verkörpert. Komplett macht das Trio die Schauspielerin Shelly Conn. Die 45-Jährige ist aus dem Film «Love Sarah» bekannt und wird die Mutter der Sharma-Schwestern spielen.

Es bleibt versext

«Bridgerton» ist für seine verruchten Sex-Szenen bekannt. Einige Fans bezeichneten die Serie sogar als «Fifty Shades of Grey aus dem 19. Jahrhundert». Entsprechend heiß wird es in den neuen Folgen weitergehen. Bereits im Trailer ist Anthony Bridgerton im nassen, weißen Oberteil zu sehen, das sich durchsichtig an den Oberkörper von Darsteller Jonathan Bailey (33) schmiegt. In weiteren Szenen ist der royale Spross gar ganz nackt zu sehen. Obwohl der Sex in der diesjährigen Staffel nicht zu kurz kommt, dürfen sich Fans auf etwas mehr Tiefgang freuen. Zwischen ihm und seiner Liebsten soll es nämlich auch auf intellektueller und romantischer Ebene funken.

Mehr Diversität

Bereits in der ersten Staffel wurden Schauspieler und Schauspielerinnen mit den verschiedensten Körpern und Hautfarben für die Charaktere ausgewählt. Dies sorgte zunächst für Kritik, da die Serie so stark von der Realität abweiche. Doch inzwischen ist klar, dass der diverse Cast mitunter ein Grund für den riesen Erfolg ist. Dieser Linie bleiben die Serienmacher auch in den neuen Folgen treu. Mit Simone Ashley, Charithra Chandran und Shelly Conn ergänzen nämlich drei weitere Women of Colour die Serie.

Mentale Gesundheit