Statt im Hörnchen: 5 neue Arten, Eis zu genießen

Mit einem Eis in der Hand lassen sich heiße Sommertage besser genießen. Du hast dich schon durch alle Gelaterias der Stadt geschlemmt und suchst nun nach etwas Besonderem? Wie wäre es mit einer dieser ausgefallenen Varianten, um die kalte Köstlichkeit zu genießen?

Eis im Brioche

Alain Ducasse besitzt zwei Eis-Produktionen in Paris. Für diese Sommersaison ließ sich der Küchenchef von einer sizilianischen Spezialität inspirieren: einem Brioche mit zwei Kugeln.

Gerolltes Eis

Die in Thailand sehr beliebten Eisrollen sind nun auch in Europa angekommen. Das Eis wird auf einem Untergrund gefroren, dann abgeschabt und aufgerollt. Bekommst auch du das zuhause hin? Einen Versuch ist es wert.

Sushi-Eis

Wer nach seinem Sushi-Dinner noch nicht genug von den happy machenden Happen hat, kann sie auch in Form von Eis genießen. Oder sollten wir lieber sagen Eis in Form von Sushi? Wie auch immer: Das Sushi-Eis sieht nicht nur putzig aus, sondern scheint auch genau die richtige Menge zu sein.

Die Marke Gelarto stellt dieses gefrorene Sushi in Turin her – keine Sorge: nicht mit Fisch. Maki, Futomaki oder Nigiri sind Sorbets. Trotzdem essbar mit Stäbchen.

Spaghetti-Eis Carbonara

Kein Wunder, denn in der Aachener Eisdiele wird Eis bereits seit 1930 zubereitet. Genug Zeit zum Üben also. Du bist nicht so der Tomatensauce-Fan, sondern stehst eher auf Carbonara? Auch kein Problem: