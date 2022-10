Gesundheit: 5 schädliche Auswirkungen von Schlafmangel

Schlaf gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Deswegen zeigen sich die Folgen von zu wenig Schlaf in allen Lebensbereichen. Aber was genau passiert, wenn man nicht schläft?

1. Schlafmangel macht dich unkonzentriert

2. Die Risikobereitschaft nimmt zu

Wer unter Schlafmangel leidet, trifft laut einer Studie der Universität Zürich risikofreudigere Entscheidungen. Interessant daran: Die Teilnehmenden der Studie schätzten sich dabei selbst nicht risikofreudiger ein. Oftmals merkt man also selbst nicht unbedingt, wie stark einen der Mangel an Schlaf beeinträchtigt.

3. Zellen werden geschädigt und Krankheiten begünstigt

Die University of Surrey zeigte in einer Studie, wie Schlafmangel sich auf die Gesundheit auswirkt. Schliefen die Teilnehmenden der Studie über eine Woche nur knapp sechs Stunden oder weniger, wurden Hormone, die im 24-Stunden-Rhythmus ausgeschüttet werden, gestört, was die «innere Uhr» des Menschen durcheinander bringt. Dadurch regenerieren die Zellen am gesamten Körper schlechter, das Immunsystem wird geschwächt und Stress schlechter kompensiert, was viele Krankheiten zur Folge haben kann.