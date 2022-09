«Post-Holiday-Syndrom»: 5 Tipps gegen den Frust nach den Ferien

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Wieder in den Alltag, zur Arbeit und zur Schule zurückzukehren, schlägt aufs Gemüt. Wir erklären, was dagegen hilft.

Gerade noch lagen wir im Liegestuhl, entdeckten eine Stadt, atmeten Bergluft, genossen unbeschwerte Tage und lange Abende. Aber jede Ferienzeit neigt sich irgendwann dem Ende zu. Eigentlich müsste man sich jetzt erholt seinen Aufgaben widmen können, da folgt die Ernüchterung: Eine innere Leere und Antriebslosigkeit.

Was ist «Post-Holiday-Syndrom»? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschreiben damit ein Stimmungs- und Leistungstief, das sich unmittelbar nach der Rückkehr an den Arbeitsplatz bemerkbar macht.

Woher kommt dieses Gefühl? «Bei den meisten ist der Handlungsspielraum im Arbeitsleben kleiner als in der Freizeit, wo man speziell in den Ferien nach dem Lustprinzip leben kann. Sich wieder einer Agenda und einem Rhythmus unterzuordnen, fällt da erst mal schwer», erklärt Arbeits- und Organisationspsychologin Rita Buchli.

Damit dir der Einstieg zurück in den Alltag ein wenig leichter fällt, haben wir fünf Strategien gegen den Ferienblues gesammelt.

1. Einfache Vorbereitungen treffen

Was soll ich anziehen? Esse ich daheim etwas, oder halte ich auf dem Weg zur Arbeit bei einer Bäckerei? Am Morgen geht viel Kraft und Zeit für das Fällen von banalen Entscheiden flöten. Spare dir diese Energie: Legst du dir am Vorabend ein Outfit bereit, startest du mit einem niedrigeren Stresspegel in den Arbeitsalltag.

2. Schöne Atmosphäre schaffen

Ein schön eingerichteter Arbeitsplatz – ob im Homeoffice oder im Büro – hebt die Stimmung. Nichts spricht dagegen, sich am ersten Tag nach den Ferien selbst einen Blumenstrauß oder eine schöne Pflanze auf den Tisch zu stellen. Vielleicht hast du auch eine Playlist, die deine Stimmung hebt?

3. Angewöhnungsphase erlauben

Wir sind keine Roboter – wer nach zwei, drei Wochen «dolce far niente» also erst einmal einen Kulturschock hat, ist nicht alleine. Es hilft zu akzeptieren, dass eine gewisse Angewöhnungsphase normal ist. Schon das allein vermindert den Druck und sorgt für ein entspannteres Arbeiten.

Plane dir am ersten Arbeitstag nicht zu viele Termine ein. Das gilt selbstverständlich nicht für Pflegefachleute, Handwerker, Handwerkerinnen oder alle anderen, die nicht in einem Büro arbeiten.

4. Mit einfachen Aufgaben starten

Gönne deinem Kopf einen sanften Start. Beginne nicht gleich mit den kompliziertesten Aufgaben, sondern konzentriere dich auf Routinetasks. Diese sind schnell erledigt und fördern deine Motivation, dann bald wieder Größeres anzugehen.

5. Feierabendprogramm planen

Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit – dieser Fakt geht nach den Ferien schnell vergessen. Trainiere dir an, dir auch im hektischen Berufsalltag immer wieder kleine Inseln der Erholung zu gönnen. Bestelle am Feierabend dein liebstes Essen, gehe wieder mal ins Yoga oder starte eine neue Serie – such dir etwas aus, worauf du dich den ganzen Tag freuen kannst.

Extratipp