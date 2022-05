Weltbienentag: 5 Tipps, wie du Bienen helfen kannst

1. Pflanze einheimische und bienentaugliche Blumen

2. Investiere in ein Bienenhaus

3. Mach es deinen Bienen heimelig

Es muss nicht gleich ein Luxus-Bienenhaus sein – du kannst den Lebensraum für die Wildbienen in deiner Umgebung auch auf andere Arten verbessern. In erster Linie natürlich mit einer guten Auswahl an Pflanzen, aber auch mit der Umgebung: Wildbienen nisten in Hohlräumen, zum Beispiel in altem, totem Holz, das heute häufig aus den Gärten entfernt wird. Es gibt auch bodenbrütende Arten, die am liebsten in lockeren Sandböden, Feldwegen, Uferböschungen, Erdspalten und Sand- oder Kiesgruben nisten. Du kannst darauf achten, dass dein Balkon oder dein Garten nicht zu geputzt ist und es genügend Orte hat, an denen sich die Bienen verkriechen und nisten können.