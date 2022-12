Besinnliches Beleuchten: 5 Tipps zum Stromsparen an Weihnachten

Wenns überall glänzt und glitzert, blickt man möglicherweise durch den Kira-Kira-Filter oder aber auf eine in Weihnachtsambiente gehüllte Stadt. Ersteres lässt sich aktuell ausschließen, der Kira-Kira-Filter ist so was von 2018. Deshalb zurück zu Letzterem: Die Adventszeit wurde vor einigen Tagen eingeläutet, an den Straßen und auf den Weihnachtsmärkten ist dies kaum zu übersehen. Auch wenn dieses Jahre, aufgrund der Energiekrise, auf einiges verzichtet werden musste, wie zum Beispiel auf die Schlittschuhpisten.