Ungebetene Gäste: 5 Tricks, wie du die Wespenplage in den Griff bekommst

Wie bereits im Frühling befürchtet, gibt es dieses Jahr, wegen des trockenen und warmen Wetters, besonders viele Wespen. So fallen die Plagegeister über alles her, was sie kriegen können: Vom Eis über die Torte bis zur Grillwurst, vom Bier über den Eistee bis zum Sirup – Wespen mögen, was wir auch mögen, nämlich Süßes und Pikantes aller Art.