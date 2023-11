50 Einsätze: Halloween-Nacht lässt Police Grand-Ducale keine Ruhe

Lärmbelästigung, Streitereien, Pöbelei… Die Liste der gemeldeten Halloween-Einsätze der Police Grand-Ducale ist lang. In einer Pressemitteilung vom Mittwochmittag ist die Rede von 50 Stück. So mussten die Beamten wegen «Privatpartys, lärmenden Nachbarn, oder auch lauter Musik aus Lokalen und von Feiern» ausrücken.

Auch «öffentliche Auseinandersetzungen an mehreren Orten» haben die Polizei auf Trab gehalten. Dabei habe es sich jedoch lediglich um verbale Auseinandersetzungen gehandelt. Gegen 2.15 Uhr sei es demnach in einem Lokal in der Avenue de la Liberté in Differdingen zu einer Schlägerei zwischen zwei alkoholisierten Personen gekommen. «Eine Polizeistreife konnte die beiden streitenden Männer voneinander trennen», heißt es in der Mitteilung. Dabei seien auch zwei Autos beschädigt worden. Einer der beiden Männer sei in einer Ausnüchterungszelle gebracht worden.